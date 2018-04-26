Сергей Собянин открыл сезон велопроката в Москве
Теги: Москва собянин велосипед
В Москве начинает работу единый городской велопрокат. Торжественное открытие сезона в четверг прошло в "Лужниках". В церемонии принял участие Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт шестому сезону проката велосипедов в ходе посещения городской станции проката велосипедов №212.
"С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедами, в том числе велопрокатом. В прошлом году прокат перевалил за 2 млн сессий, в этом году, надеюсь, достигнем 3 млн.", - приводит слова Собянина АГН "Москва".
Мэр пожелал всем велосипедистам успехов в новом сезоне и поздравил всех собравшихся с его открытием. Кроме того, на встрече с мэром самые активные пользователи системы городского велопроката получили подарки от города.
Новости по теме Тверская, 13
-
26 апреля 2018
Собянин: проект "Московское долголетие" уже привлек около 100 тыс. москвичей
-
26 апреля 2018
Собянин открыл 6-й сезон велопроката в столице
-
25 апреля 2018
Собянин напомнил жителям Москвы о проекте "Бессмертный полк"
-
24 апреля 2018
Собянин и президент РАН подписали соглашение о сотрудничестве