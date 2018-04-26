Сергей Собянин открыл сезон велопроката в Москве

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В Москве начинает работу единый городской велопрокат. Торжественное открытие сезона в четверг прошло в "Лужниках". В церемонии принял участие Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт шестому сезону проката велосипедов в ходе посещения городской станции проката велосипедов №212.

"С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедами, в том числе велопрокатом. В прошлом году прокат перевалил за 2 млн сессий, в этом году, надеюсь, достигнем 3 млн.", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр пожелал всем велосипедистам успехов в новом сезоне и поздравил всех собравшихся с его открытием. Кроме того, на встрече с мэром самые активные пользователи системы городского велопроката получили подарки от города.