Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
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В четверг в Москве усилится ветер, его порывы достигнут 17 метров в секунду. В связи с этим власти столицы призвали водителей отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, сообщает агентство "Москва".
В четверг, 26 апреля, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 14 градусов тепла.
"В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов", - предупредили власти.
Весь городской транспорт полностью готов к работе в ураган: метро, наземный транспорт и электрички готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды.
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