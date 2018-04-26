При наезде на пешеходов в Торонто пострадала 90-летняя россиянка

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Гражданка России, 90-летняя ветеран труда Великой Отечественной войны Александра Кожевникова пострадала при наезде автомобиля на пешеходов в Торонто. Женщина получила травмы от удара по касательной и от падения на землю. Сейчас она идет на поправку.

90-летняя гражданка России пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Торонто, сообщает посольство России в Канаде.

По данным посольства, пострадавшая - Александра Степановна Кожевникова, 1927 года рождения, имеет гражданство Канады. Женщина - ветеран труда Великой Отечественной войны. Во время инцидента она получила травмы от удара по касательной и от падения на землю.

"Она перенесла операцию. Состояние бабушки удовлетворительное, мы на связи с докторами клиники. Врачи сообщают, что бабушка идет на поправку, прогнозы хорошие. Правда она не помнит момент происшествия", - рассказала внучка пострадавшей Юлия Меркель, ее цитирует РИА Новости.

23 апреля в Торонто минивэн на оживленном перекрестке наехал на пешеходов. В результате погибли 10 человек, 15 пострадали. Водитель задержан, им оказался 25-летний Алек Минасян. Мотивы действий злоумышленника пока не установлены. Следственные действия продолжаются. Инцидент произошел на фоне проходящих в городе встреч глав МИД и МВД стран G7.