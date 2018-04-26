Великобритания назовет имена хранящих активы в офшорах россиян

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Лондон решил раскрыть личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах. За соответствующий законопроект будет проведено голосование.

Британские власти задумались о необходимости раскрыть личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах. Об этом пишет "Газета.Ru".

Скоро пройдет голосование за соответствующий законопроект.

Как отметил представитель Консервативной партии Эндрю Митчелл, британский премьер Тереза Мэй согласилась на подготовку этого документа, который поможет удостовериться, что "под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги".

Согласно документу, все зависимые и заморские территории Соединенного Королевства должны будут провести реформу прозрачности до 2020 года.