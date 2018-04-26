Адвокат: звонок о пожаре в "Зимней вишне" поступил из дома напротив

Теги: Уголовное дело суд пожар адвокат тц кемерово

Звонок о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек, поступил не от сотрудников ТЦ, не от спасшихся людей, а от жительницы, которая проживала напротив и заметила дым. Это, по мнению адвоката, не позволило пожарным оценить масштабы происходящего.

Вызов о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" поступил от жительницы дома напротив, передает РИА Новости.

"Пожарные приехали максимально быстро. Вызов-то поступил не от охранников или сотрудников "Зимней вишни", не от тех людей, которые спасались сами, спасали кого-то, а от человека, которая живет в доме напротив. Пожарные ехали на дым, не знали еще про четвертый этаж", - сообщила адвокат начальника пожарного звена Елена Киселева.

По мнению адвоката, это не позволило пожарным оценить масштабы происходящего.

Ранее СК предъявил обвинение в халатности начальнику пожарного звена Сергею Генину. По мнению следствия, он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время". Обвиняемый будет находится под арестом до 11 июня.

Помимо Генина по делу арестованы еще семь человек: управляющая ТЦ Надежда Судденок; технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев; руководитель компании, обслуживающей систему противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко, а также Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации; сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре; гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и экс-глава инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

В результате пожара 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, большинство из них - дети. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.

Читайте также:

Пострадавшего во время пожара в "Зимней вишне" мальчика выписали из больницы

СК выяснит, почему были запрещены противопожарные проверки в "Зимней вишне"

МЧС: причиной пожара в "Зимней вишне" стало короткое замыкание в светильнике