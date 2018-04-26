Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

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1 мая в Армении пройдут выборы премьер-министра, об этом заявил спикер парламента Ара Баблоян. 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции.

Выборы премьер-министра Армении пройдут 1 мая, заявил спикер Национального собрания Ара Баблоян.

"1 мая парламент страны проведет специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны", - цитирует его ТАСС.

В Ереване 13 апреля начались массовые акции протеста из-за назначения Сержа Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства. Оппозиция обвиняла его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.

23 апреля Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции. Однако митинги и шествия в Ереване и других городах страны в среду продолжились, ситуация в стране остается напряженной.

Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции избрать Пашиняна премьер-министром страны считает антиконституционным.

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