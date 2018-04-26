Москвичи выберут название для розовой ветки метро
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Новую московского метрополитена обозначат на карте розовым цветом, а участники проекта "Активный гражданин" выберут для нее название. Предлагается проголосовать за названия "Некрасовская", "Кожуховская" или предложить свой вариант.
Участники проекта "Активный гражданин" выберут название для новой, 15-й линии метро в Москве, пишет "МИР24".
Участникам проекта предлагают проголосовать за названия "Некрасовская", "Кожуховская", предложить свой вариант или предоставить право выбора специалистам.
Розовая ветка соединит центр Москвы с районами Рязанский, Кузьминки, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и будет заканчиваться районом Некрасовка.
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