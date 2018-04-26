Москвичи выберут название для розовой ветки метро

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Новую московского метрополитена обозначат на карте розовым цветом, а участники проекта "Активный гражданин" выберут для нее название. Предлагается проголосовать за названия "Некрасовская", "Кожуховская" или предложить свой вариант.