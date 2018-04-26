Собянин открыл 6-й сезон велопроката в столице

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В Москве в четверг открылся сезон проката велосипедов, уже шестой по счету. Старт дал мэр Москвы Сергей Собянин и пожелал всем велосипедистам успехов. В этом году в городе увеличено количество станций, где можно взять велосипед. Сегодня же начался и конкурс на дизайн новой городской велопарковки.

Зимняя спячка завершена. С 26 апреля прокат самого летнего вида транспорта вновь доступен для всех желающих. Правда, радости соскучившихся по велосипедам москвичей явно не разделила погода. Но настоящие любители велопрогулок уверены - дождь и ветер вовсе не помеха.

Особенно те, кто уже настолько устал от снега и холодов, что даже в проливной дождь готов использовать велосипед. Любая возможность, наконец, выгулять своего железного коня встречается на ура. Главное - не забыть дома дождевик. И вперед за руль – точнее, на колеса. Завсегдатаи велосипедных прогулок прокаты брали чуть ли не штурмом.

Прокатиться по Москве на велосипеде не только удобно, но и комфортно. Велосипедов, к примеру, однозначно хватит для всех желающих - по количеству велопарка Москва обгоняет большинство европейских городов. Да и станций проката с каждым годом становятся все больше. В этом году воспользоваться услугами можно будет в Таганском, Басманном и Южнопортовом районе. Дополнительные станции велопроката установили в самых людных местах - рядом с парками, в Москва-Сити и на территории арт-кластеров.

"Сезон будет удачным. С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом – "велобайком". В прошлом году прокат перевалил уже за 2 миллиона. В этом году, я надеюсь, что будет больше трех миллионов. Так что Москва входит в крупнейшую мировую систему велопроката", - отметил Собянин.

На международный уровень решили выходить и в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Мобильное приложение, к примеру, в этом году будет доступно и на английском языке. Для болельщиков приготовили различные акции и промокоды на пользование велопроката. Ввели даже специальный тариф - со страховкой. Сюрпризы подготовили и для москвичей. С сегодняшнего дня стартует конкурс на дизайн новой городской велопарковки. Главный приз - трехлетний абонемент на городской велопрокат и электрический велосипед. Победителя объявят 26 мая на сайте transport.mos.ru.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".