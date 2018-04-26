Движение транспорта в Москве ограничат на время репетиции Парада Победы

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В четверг на Красной площади пройдёт первая репетиция Парада Победы. Из-за прохода военной техники по городу уже с 5 вечера в центре столицы начнут перекрывать улицы.

В четверг в связи с репетицией Парада Победы закроют движение по Силикатным проездам, улице Народного ополчения и Звенигородскому шоссе. Нельзя будет проехать по улице Красная Пресня, Садовой-Кудринской и Тверской, а также по Триумфальной площади, сообщает "ТВ Центр".

С 6 вечера Тверская улица будет закрыта от Триумфальной площади до Моховой, а также перекроют участок от Большой Никитской до Большой Дмитровки.

После половины одиннадцатого нельзя будет проехать по Новинскому бульвару, Новому Арбату, Моховой, а также по Боровицкой площади, Кремлевской набережной, Воздвиженке и Садовой-Кудринской. Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, а также Болотная улица и площадь будут закрыты.

Движение транспорта откроют по мере прохождения военной техники.