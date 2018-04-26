В Москве 40 аптек незаконно продавали наркотические препараты

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В Москве почти 40 аптек незаконно продавали наркотические лекарственные препараты без рецепта. Наценка за товар составляла до полутора тысяч процентов. В день злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов рублей. Некоторые аптеки полицейским пришлось брать буквально штурмом.

На первый взгляд, обычная аптека. Всё как всегда - стеклянные стеллажи, лекарственные препараты, медицинские приборы. И, казалось бы, строгие правила и система учёта. Сейчас антибиотик без рецепта не купишь. Однако выяснилось: эти правила существуют не для всех. Наркотические сильнодействующие вещества - пожалуйста, из-под прилавка, без рецепта и кассового чека. Полиции, чтобы убедиться в этом, понадобился нехитрый следственный эксперимент, передает "ТВ Центр".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в крупном размере на территории города Москвы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Этот рейд был весьма масштабным - полицейские проверили 38 аптек, арендованные фигурантами дела офисные помещения. Изъяли более 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства на сумму свыше десяти миллионов рублей.

На данный момент задержаны руководители и активные участники группы. Возбуждено восемь уголовных дел. Статья о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ в крупном размере, кстати, предполагает не только штрафы, но и лишение свободы до восьми лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".