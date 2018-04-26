15:22, 26 апреля 2018

Москва глазами звезд: Ольга Прокофьева прокатилась по центру Москвы на велосипеде

Теги:  Москва  благоустройство  велосипед

По Москве - на велосипеде. Прокатиться по городу теперь можно с комфортом. Велодорожки соединяют самые разные уголки столицы - по центральным улицам и паркам, вдоль набережных и трасс. Маршруты - самые разные, но все - красивые и безопасные. Впрочем, можно придумать и свой, и скрыться от посторонних глаз.

Кто по Москве катается тайными тропами – узнал корреспондент "ТВ Центра" Борис Иванин.

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