В Ереване протестующие направились к зданию парламента

Теги: В мире протест армения

В Ереване лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повел своих сторонников к зданию парламента. Всего в шествии участвуют несколько сотен протестующих.

Сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна пошли в сторону проспекта Баграмяна в Ереване. Там расположен парламент и резиденция исполняющего обязанности премьер-министра страны, передает РИА Новости.

До этого Пашинян присоединился к своим сторонникам на мосту Ламбада в начале проспекта Комитас. К парламенту направились несколько сотен оппозиционеров.

Ранее стало известно, что 1 мая в Армении пройдут выборы премьер-министра, о чем заявил спикер парламента Ара Баблоян.

23 апреля Серж Саргсян подал в отставку. Это произошло под давлением массовых выступлений оппозиции. Однако митинги и шествия в Ереване и других городах страны в среду продолжились, ситуация в стране остается напряженной.