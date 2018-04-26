Возле дома Макрона во Франции задержали двух подозрительных мужчин

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Двух пьяных 50-летних мужчин задержали французские полицейские возле дома президента страны Эммануэля Макрона. Они несколько раз проехали на автомобиле мимо дома французского лидера. Предполагается, что мужчины намеревались сбить пешеходов.

Французская полиция задержала двух мужчин, которые несколько раз проехали мимо дома президента страны Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на берегу пролива Ла-Манш, пишет ТАСС.

По предварительным данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и намеревались наехать на пешеходов.

Сообщается, что ранее они уже попадали в поле зрение полиции. На данный момент мужчины заключены под стражу.

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