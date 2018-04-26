Красное крыльцо подготовили к инаугурации Путина

Теги: Общество кремль президент реставрация фсо

Очередной этап реставрационных работ в Кремле подходит к концу: полностью готова Царская башня, обновлено Красное крыльцо, по которому будет спускаться глава государства после принятия присяги.

Реставраторы завершают очередной этап работ на башнях Московского Кремля, сообщает РИА Новости.

Полностью готова Царская башня, обновлено Красное крыльцо. По правилам протокола, глава государства после принятия присяги спускается на Соборную площадь именно по Красному крыльцу для приветствия Президентского полка.

"Многие века это крыльцо было одним из важных элементов церемониальных действий, например, оно использовалось для парадных выходов великих князей и царей, по нему проходили в Грановитую палату из Успенского собора после венчания на царство", - рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов.

К 1 мая будет готов шатер Комендантской башни. К середине июня откроются верхние части Набатной и Оружейной.

На выборах 18 марта действующий президент России Владимир Путин был избран главой государства. За него отдали свои голоса 76,69% избирателей. Инаугурация состоится 7 мая.

Читайте также:

Инаугурация Путина может пройти без лимузина "Кортеж"