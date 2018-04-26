Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

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На Украине в президентском рейтинге лидирует с 14% Юлия Тимошенко. За бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы проголосовать 11%. Действующий президент страны Петр Порошенко может заручиться поддержкой 9% избирателей.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге примерно с 14%. Об этом сообщает РИА Новости.

За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9% избирателей, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за Тимошенко готовы проголосовать 14%, за бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 11%, а за Порошенко, сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука — по 9%. За лидера Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского хотят отдать свои голоса по 8%, а за лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича — 6%.

По словам организаторов соцопроса, результаты свидетельствуют о том, что на выборах президента будет назначен второй тур. Он назначается, если ни у одного из кандидатов нет более 50% голосов.