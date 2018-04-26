Для участия в проекте "Московское долголетие" записались около 100 тысяч человек

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Около 100 тысяч человек записались для участия в проекте "Московское долголетие". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе фестиваля-выставки "Московское долголетие 2018. Время новых возможностей", посвященному организации досуга для москвичей старшего поколения.

Фестиваль "Московское долголетие" открывается в четверг на ВДНХ. Проект рассчитан для жителей столицы старшего возраста, которые ведут активный образ жизни.

В течение трёх дней посетителям выставки расскажут о различных курсах и спортивных секциях для пожилых людей. Сейчас такие занятия организуются в каждом районе.

Площадка фестиваля разделена на тематические зоны - развлекательные и обучающие. Пенсионерам объясняют, как пользоваться городскими интернет-сервисами, помогают разобраться в жилищном праве и финансовых вопросах. Всего организаторы подготовили более 700 лекций и мастер-классов.

"Московское долголетие» из проекта стало превращаться в реальность. Сегодня около 100 тысяч москвичей уже записалось на различные кружки. 75 тысяч уже реально работают в этих кружках. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найти новых друзей, которые хотят вести активную жизнь", - приводит слова Сергея Собянина АГН "Москва".