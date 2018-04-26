В Думе найдены новые доказательства инсценировки химатаки

Теги: химоружие минобороны озхо Сирийский конфликт

В четверг в Гааге выступят очевидцы событий, которые произошли в сирийском городе Дума в начале апреля. Российские специалисты обследовали место, куда якобы упали баллоны с хлором. Как доказала баллистическая экспертиза, бомбы с отравляющими веществами попросту подложили.

Один из жилых домов в городе Дума в Восточной Гуте. Именно здесь, по утверждению западных СМИ, сирийская армия применила отравляющие вещества против мирного населения. Мухаммад - хозяин нескольких квартир в этом здании, показывает свои владения и вспоминает, как все было в тот день - 7 апреля.

"Это было в самый разгар боев. Мы несколько дней сидели в подвале. Я поднялся в одну из квартир, чтобы посмотреть, живы ли мои куры. А потом соседи сказали: у тебя проблема, кто-то взломал дверь в квартиру на верхнем этаже. Я зашёл туда и увидел баллон на кровати", - рассказал "ТВ Центру" Мухаммад.

Это видео "Белые каски" опубликовали в своем "Твиттере" в надежде убедить весь мир в том, что в городе Дума сирийские военные якобы провели химическую атаку. Заголовок тоже должен привлечь внимание падкой на сенсации публики.

Баллон, квартиру и все прилегающие помещения скрупулезно обследовали специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России. Результатом стал подробный доклад, в которой однозначно опровергается все, в чем так настойчиво пытались убедить мир недобросовестные западные СМИ и отдельные политики.

"Осмотр якобы пострадавших помещений наряду с лабораторными исследованиями подтверждает сфабрикованный характер обвинений. В частности, баллистическая экспертиза показала, что место нахождения баллона с хлором и отверстие в крыше разнесены на такое расстояние, которое исключает версию сброса снаряда с летательного аппарата", - сообщил заместитель начальника войск РХБЗ Сергей Кикоть.

Вертолеты сирийской армии летают на высоте около двух тысяч метров. При падении с такой высоты баллон должен был неизбежно разрушиться, а также нанести серьезные повреждения помещению, куда он попал. Но вот этот снаряд - на кровати, словно его кто-то сюда очень аккуратно положил. Даже не покрыт пылью, которая должна была осесть после разрушения крыши. И обстановка в комнате совершенно не нарушена.

Еще один дом в нескольких кварталах от места действия первого ролика "Белых касок". Здесь такой же желтый баллон, который также 7 апреля, как следует из пояснений человека в противогазе на видео, сирийская армия сбросила на мирных жителей. Вот только факты снова говорят об обратном, опровергая все утверждения авторов постановки.

"Авторы фабрикации явно занесли баллон с улицы, на что указывают сколы и следы волочения по кафелю. Сам баллон не пострадал. Редуктор не сорван и лишь слегка приоткрыт для постоянного стравливания газа. Сфабрикованную картинку дополняют найденные бытовые перчатки для покраски волос. Со следами краски с баллона", - отметил Сергей Кикоть.

Как ни старались авторы и режиссеры фейкового видео придать достоверность своей постановке, реальных свидетелей происходившего 7 апреля намного больше и их показания все расставляют по своим местам.

"Все начали кричать "химоружие, химоружие". Все испугались, не понимали, что там на самом деле. Началась паника. Уже потом стало понятно - не было никакого химического оружия, просто паника, люди кричали, не разобравшись, в чем дело. Вот, например, со мной все в порядке. Никаких проблем со здоровьем. Не исключено, что некоторых людей специально привезли сюда для этого спектакля", - указал Мухаммед Абдул-Маним.

Именно так все и было. Актеров для своего спектакля "Белые каски" свозили со всей Восточной Гуты. Насильно. В том числе женщин и детей. Как это было с маленьким Хасаном Диабом в больнице города Дума, где его, напуганного, сначала обливали водой, а потом накормили и отпустили. Сейчас ребенок совершенно здоров, а его родители, как и родители многих других детей, недоумевают: кому и для чего нужно было это шоу.

Тем временем специалисты войск РХБЗ Минобороны России обнаружили в городе Дума склад, где среди прочего находился точно такой же желтый баллон, какие странным образом оказались в жилых домах. Снаряд явно был приготовлен для съемки нового фейкового видео. При этом обследование баллона показало, что объем жидкого хлора в нем явно недостаточен для того, чтобы число жертв его возможного применения составило сотню человек. А ведь именно такое число называли в своих роликах "Белые каски".

То, что все представленные Западом видеосъемки о якобы применении сирийской армией химического оружия против мирных жителей являются инсценировкой, сейчас окончательно ясно для российских специалистов. Теперь дело за экспертами Организации по запрещению химического оружия. Они уже посетили Думу. В Сирии очень рассчитывает на их профессионализм и беспристрастность.

Алексей Платонов, Александр Терентьев. "ТВ Центр". Сирия.