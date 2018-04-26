На Украине отменили термин "вуз"

Теги: Украина образование вуз кабмин

На Украине отменили термин "высшее учебное заведение" и заменили его на "заведение высшего образования". Также министерство образования и науки страны ликвидировало аттестацию школ и функции инспектирования в местных органах власти.

Кабинет министров Украины отменил термин "высшее учебное заведение", сообщает "Газета.ru"

Теперь вузы на Украине будут называться "заведение высшего образования", что соответствует закону об образовании. Кроме того, постановление Кабмина облегчает требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы и уравнивает возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Также министерство образования и науки страны ликвидировало аттестацию школ и функции инспектирования в местных органах власти.

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