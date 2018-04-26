Песков не увидел ничего предосудительного в использовании Telegram

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​Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об использовании заблокированного в России Telegram. Также он отметил, что не стоит придавать чрезмерного значения затягиванию процесса блокирования мессенджера Роскомнадзором.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор пользуется мессенджером Telegram и не видит в этом ничего предосудительного. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да, Telegram работает, и ничего в этом такого нет. Работает он с перебоями", - рассказал Песков в разговоре с журналистом.

Он добавил, что эти перебои "то случаются чаще, то случаются реже - очевидно, Роскомнадзор выполняет предписания закона, решение суда".

"Очевидно, что технологически выполнить решение суда не просто, но вместе с тем ведомство планомерно работает", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, не стоит придавать чрезмерного значения затягиванию процесса блокирования мессенджера Роскомнадзором.

"Если произошла в связи с технологическими причинами задержка, то, наверное, не стоит это драматизировать, не стоит иронизировать в этой связи. Ведомство работает, работает большое количество специалистов", - подчеркнул Песков.

Комментируя сообщения о значительных убытках, которые несут компании из-за блокировки мессенджера, пресс-секретарь главы государства отметил, что для начала нужно понять, на основе чего "кто-то считал какие-то убытки, какая методика подсчета".