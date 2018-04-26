Белгородские власти удивлены требованием получать разрешение на аборт у церкви

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Предложение женщинам идти к священнику перед абортом носит рекомендательный характер, заявили власти Белогородской области. Ранее жительница Старого Оскола опубликовала фотографию бумаги, в которой говорилось, что женщина перед операцией должна побеседовать с представителем епархии.

Власти Старого Оскола намерены провести работу с врачами, которые якобы заставляли женщин получить специальное разрешение на аборт, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы городской администрации по социальному развитию Светлану Востокову.

Ранее жительница Старого Оскола опубликовала в интернете сообщение о том, что ее беременной подруге, которая хотела сделать аборт, выдали бумагу, в которой говорилось о необходимости заручиться разрешением "комиссии по прерыванию беременности", куда входят в том числе представители епархии и кризисного центра.

По словам Востоковой, решение об аборте – это личное решение женщины и посещение священника должно носить рекомендательный характер. Возможно, кто-то из медиков неправильно понимает суть работы властей по уменьшению числа абортов.

"И сегодня мы в этом направлении работаем. Чтобы больше таких выпадов и отсебятин не было со стороны тех специалистов, которые взаимодействуют с пациентом <…> Возможно, кто-то что-то не так понимает, и нам надо провести работу с людьми, которые взаимодействуют с пациентами", - сказала Востокова.

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