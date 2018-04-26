Счетная палата заявила о двукратном росте нарушений при госзакупках

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Объем нарушений при совершении госзакупок в 2017 году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом, говорится в отчете Счетной палаты. В 2016 году объем нарушений на процедурах в рамках 44-ФЗ составил 48,4 миллиарда рублей, в 2017 году - 104,6 миллиарда рублей. Количество самих нарушений за год выросло почти в три раза.

Объем нарушений при госзакупках в 2017 году вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом, пишет "Русская планета" со ссылкой на отчет Счетной палаты.

За 2016 год объем нарушений на процедурах в рамках закона 44-ФЗ составил 48,4 миллиарда рублей. В 2017 году - 104,6 миллиарда рублей.

Число самих нарушений выросло почти в три раза: с 823 до 2200. Показатель экономии бюджетных средств снизился с 9,9% в 2016 году до 6,7% в 2017 году.

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