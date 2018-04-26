СК проверит информацию о домогательствах тренера к 17-летней биатлонистке

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Следователи проверяют информацию о домогательствах тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой. По словам девушки, получив отказ, мужчина старался разрушить ее карьеру.

Следственный комитет начал проверку информации о домогательствах тренера к 17-летней спортсменке в Подмосковье, передает "Ридус".

Заявление написала мать несовершеннолетней биатлонистки. По ее словам, мужчина понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить в интимные отношения, угрожая в случае отказа исключением из команды.

Как рассказала в интервью сама Моисеева, тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин сексуально домогался ее, а когда получил отказ, постарался разрушить ее карьеру.

Впервые тренер стал приставать к девушке осенью прошлого года. После соревнований спортсменка встретилась с Тутминым, чтобы разобрать гонку. Мужчина предложил сделать массаж своей подопечной. Не увидев взаимности, он положил руку ей на колено и сказал: "Если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет - экипировка, результат".

После этого инцидента Моисеева попыталась перевестись к другому тренеру, но укомплектования групп нужно было ждать до лета. Домогательства Тутмина на этом не прекратились. По словам спортсменки, он пытался ее целовать, требовал носить короткие шорты и шантажировал.

В результате Моисеева рассказала о поведении Тутмина своему личному тренеру и матери, а также направила жалобу в Федерацию биатлона по Московской области. Тутмин отказывается комментировать ситуацию. Известно, что он уволился из Центра спортподготовки по собственному желанию.

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