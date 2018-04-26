Захарова обвинила США в захвате резиденции генконсула в Сиэтле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США захватили резиденцию российского генконсула в Сиэтле. По ее словам, несмотря на попытки американской стороны отрицать этот факт, Москва регулярно оплачивала эту резиденцию, и вторжение туда спецслужб Соединенных Штатов можно расценивать только как захват.

Соединенные Штаты захватили резиденцию российского генерального консула в Сиэтле. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Агенты американских спецслужб просто захватили, у меня нет других слов, резиденцию генконсула. Были попытки американских коллег сказать, что на самом деле это не захват. Да нет, это именно захват, это собственность Российской Федерации, за которую были переведены деньги в свое время, за которую платили все время, ее содержали - самый настоящий захват", - передает ее слова "Интерфакс".

Накануне представители Госдепартамента проникли в здание резиденции в Сиэтле, откуда днем ранее выехали все наши консульские работники. Люди в штатском срезали замок на калитке, при этом они прятались от видеокамер за куском ткани. В Госдепе заявили, что вторжение было законным - якобы в ответ на действия России.