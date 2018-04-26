Путин пообещал поддержку вузам за успешные исследования

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Владимир Путин пообещал, что учебным заведениям, которые ведут успешные исследования, будет оказана поддержка. Выступая на заседании Всероссийского союза ректоров, президент указал на необходимость создать лучшие условия в вузах для стартапов и построить современные и комфортные кампусы при университетах.

Власти окажут поддержку вузам, которые ведут успешные исследования, пообещал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров.

"Мы обязательно будем и дальше поддерживать вузы, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработками", - цитирует президента "Интерфакс".

Путин подчеркнул, что по всей России вузы и университеты должны стать центрами развития технологий и кадров. По его мнению, активная научная деятельность не может концентрироваться только в отдельных научно-образовательных центрах или субъектах.

"Конечно, у нас есть уникальная система Академии наук, ее институтов, но России, ее экономике, всем сферам жизни нужна и сильная вузовская наука", - пояснил президент.

После этого Путин упомянул споры по вопросу создания высокотехнологичных предприятий внутри вузов. "Думаю, было бы правильно, чтобы именно в вузах были выстроены лучшие условия для стартапов. Они могут стать первым шагом для создания успешных высокотехнологичных компаний", - продолжил он.

Кроме того, президент заявил, что стимулом для молодых ученых серьезно заниматься наукой являются конкурсы на получение грантов. "И кандидатских, и докторских, особенно в гуманитарных дисциплинах, защищается у нас много, но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы", - уверен он.

Путин также предложил реализовать в России программу строительства современных студенческих общежитий. Это станет задачей нового кабмина.

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