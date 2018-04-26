МИД России потребовал освободить арестованную на Украине Елену Одновол

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В Москве потребовали от Киева немедленно освободить активистку организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг на брифинге. Ранее украинский суд арестовал волонтера на два месяца.

Мария Захарова прокомментировала арест на Украине активистки движения "Волонтеры Победы" Елены Одновол. По мнению официального представителя МИД России, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом.

"По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят - а, может, даже и боятся - крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать все, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально", - прокомментировала она.

Особое возмущение вызывает тот факт, что задержание активистки было произведено накануне 9 мая, отметила Захарова. "Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить", - цитирует представителя МИД ТАСС.

23 апреля на границе Украины и России на пункте пропуска "Чонгар" украинские пограничники задержали жительницу Крыма Елену Одновол, которая является активистом общественной организации "Волонтеры Победы".

Одновол обвинили в "подрывной деятельности", так как во время предвыборной кампании в России она собирала подписи в поддержку Владимира Путина. По утверждению украинской прокуратуры, крымчанка является "доверенным лицом Путина". В среду Херсонский суд арестовал ее до 21 июня.

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