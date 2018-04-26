США пока не приняли решение о выходе из ядерной сделки с Ираном

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты пока не решили, выходить или нет из ядерной сделки с Ираном. По его словам, дискуссии по этому поводу продолжаются.

США не приняли решения о выходе из ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление американского министра обороны Джеймса Мэттиса на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил.

"Могу вас заверить, что решение о каком-либо выходе из СВПД не принято. Дискуссии продолжаются среди должностных лиц, занимающихся вопросами национальной безопасности", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл ядерную сделку с Ираном "плохой". Он настаивает на пересмотре соглашения под угрозой выхода Соединенных Штатов из него.