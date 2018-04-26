Тренера биатлонистки Моисеевой уволили после обвинений в домогательствах

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Сотрудник Центра спортподготовки Московской области Сергей Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности после того, как 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила его в домогательствах. Министр спорта МО Роман Терюшков не исключил, что Тутмина могут привлечь к уголовной ответственности после проверки.

Тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин был уволен и отстранен от профессиональной деятельности в связи с обвинениями в домогательствах со стороны 17-летней биатлонистки Анны Моисеевой.

"Не исключаю, что по результатам проверки статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную", - говорится в заявлении министра культуры и спорта МО Романа Терюшкова.

Тренеру может грозить уголовная ответственность, предположил он. Результаты проверки министерства, которая завершится 30 апреля, будут направлены в прокуратуру. К работе также подключился Следственный комитет.

Ранее спортсменка Моисеева заявила, что с сентября 2017 года тренер Тутмин регулярно ее домогался. Она неоднократно ему отказывала, в результате чего ее стали "откровенно зажимать": давали плохие патроны и лыжи, а потом не взяли в основной состав. После этого спортсменка написала служебную записку в Федерацию биатлона и решила открыто рассказать о домогательствах.

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