Путин: Россия продержится на военном потенциале два-три десятилетия

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России необходим технологический прорыв. Страна продержится на военном потенциале два-три десятилетия, но нужно смотреть за горизонт, считает президент Владимир Путин. При этом санкции уже дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства.

Владимир Путин заявил, что стране необходимо осуществить технологический прорыв, передает РИА Новости. Россия сможет "просидеть" на своем военном потенциале два-три десятилетия, прогнозирует президент.

"Я говорил в своем послании о необходимости прорыва. Если мы не сделаем это, мы безнадежно отстанем. А это тяжелые очень последствия будут. Какое-то время мы просидим на том, о чем я говорил во второй части послания [Федсобранию], будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий", - сказал Путин на заседании Российского союза ректоров.

По его словам, санкции в отношении России дали толчок развитию высокотехнологичных отраслей производства, однако они не могут быть основным стимулом, необходимо привлекать к научно-исследовательским проектам крупный бизнес.

1 марта Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о создании новейшего и не имеющего аналогов в мире вооружения, в том числе ядерного и гиперзвукового.

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