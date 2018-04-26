Путин пообщался по телефону с врио премьера Армении

Теги: Политика путин премьер-министр армения россия

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Стороны отметили важность разрешения сложившейся кризисной ситуации в рамках правового поля и действующей конституции.

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Кареном Карапетяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года", - говорится в сообщении.

Путин и Карапетян акцентировали внимание на важности запланированного на 1 мая текущего года избрания парламентом республики главы правительства.