Собянин: проект "Московское долголетие" уже привлек около 100 тыс. москвичей

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Сто тысяч столичных пенсионеров присоединились к программе "Московское долголетие". Пилотный проект стартовал 1 марта и сразу обрел популярность среди пожилых горожан. Большинство из них записались на занятия фитнесом и танцами, а также на компьютерные курсы и английский язык. Подробно узнать о возможностях, которые дает программа, можно на выставке "Московское долголетие" на ВДНХ, которая продлится три дня. В день открытия с участниками проекта встретился Сергей Собянин.

В танцевальном зале инструкторы едва успевают сменять друг друга. Желающим научиться красиво двигаться энергии не занимать, передает "ТВ Центр".

"Ча-ча-ча уже умею. Половину вальса изучила. Мы еще танцевали кадриль. Я люблю танцевать", - рассказала одна из участниц Валентина Оливинчук.

А еще физические упражнения, рукоделие, кулинария, умные игры. То, что еще полгода назад было проектом, теперь - реальность. В нее вовлечены больше 100 тысяч человек. Москвичи "возраста мудрости", которые захотели продлить свое долголетие - его продлевают.

"Рад вас видеть активными, жизнерадостными. Спасибо всем, кто включился в эту программу. Надеюсь, что она реально продлит вашу активную жизнь", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Веселая бабушка - счастливые внуки, шутят здесь. Тем, кто пришел на первый фестиваль "Московское долголетие" нет времени скучать: битва хоров, конкурс красоты.

Городской пилотный проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта. Его популярность среди людей старшего поколения побила все рекорды.

"Около 100 тысяч москвичей уже записались в различные кружки, 75 тысяч уже реально занимаются в этих кружках. Эта программа для тех московских пенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, найти новых друзей и вести активную жизнь", - сказал Собянин.

Каждый пятый захотел научиться компьютерной грамотности. Соцсети, интернет, электронная почта - сидящие за партой все тщательно записывают. Тренажеры, аэробика, скандинавская ходьба. Тех, кто еще не дошел до спортивной площадки, активно зовут и ждут.

На занятия по скандинавской ходьбе уже записались порядка 30 тысяч человек. Мэру предложили выбрать время и присоединиться к тренировкам.

Доктор - единственный, кто сидит без работы. Практикующие врачи диву даются, какой сильный терапевтический эффект дает общение и обучение.

"Мы можем сколько угодно говорить "здоровый образ жизни". Но если мы не создали инфраструктуру, то очень трудно это все реализовать", - поделилась главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Теперь все есть. И инфраструктура - занятия проходят в шаговой доступности. И расписание. По десятку направлений открыта запись. Дало за малым - прийти на бесплатные занятия и выбрать активное долголетие.

Анастасия Мартынова. "ТВ Центр", Москва.

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