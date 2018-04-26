Экс-премьер Украины Азаров считает несправедливым суд над Януковичем

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Суд над Виктором Януковичем нельзя считать справедливым. С таким заявлением выступил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он является одним из ключевых свидетелей по делу экс-президента Украины, которого обвиняют в госизмене.

Оболонский суд Киева 19 апреля принял решение перейти к дебатам, не заслушав показания Николая Азарова и других бывших первых лиц страны, которые сейчас находятся за её пределами, рассказал "ТВ Центр". Площадку для выступления "неудобным" свидетелям предоставило российское информационное агентство ТАСС.

Свою точку зрения на то, что случилось в 2014 году и что происходит сейчас, выразили также экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк и экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко. Последний заявил, что сразу после государственного переворота начал собственное расследование этих событий и сумел вывести с Украины папки с ценными документами, которые свидетельствуют о преступлениях киевского режима.

"Снайперов, по нашему мнению, было три группы. Эти три группы были не связаны между собой напрямую. Это разные категории так называемых снайперов. Первые снайперы – это те, которые открыто с охотничьим оружием вышли на "майдан" и попадали под теле-, видеокамеры на "майдане". Вторая группа – это так называемые условно "грузинские снайперы", о которых тоже сейчас много видео, сняты фильмы. Но есть и третья группа. Эта третья группа, которую скромно Парубий называет третьей силой, недоговаривая, что эта третья группа зашла тайно на "майдан" и также тайно с этого "майдана" ушла", - заявил Захарченко.