Россия не допустит новой американской атаки Сирии

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Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США угрожают новым применением силы против Сирии. По его словам, российская сторона не допустит этого. Шульгин подчеркнул, что видеозапись, которую США и союзники использовали как доказательство применения Дамаском химоружия, была инсценировкой.

Россия не допустит нового применения Соединенными Штатами силы против Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции в Гааге.

"Американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против суверенной Сирии, но мы этого не допустим", - передает его слова "Интерфакс".

Шульгин подчеркнул, что Россия может доказать, что видеоролик "Белых касок", на основании которого США и союзники атаковали правительственные силы Сирии, был подделкой.

"Сегодня мы можем доказать, что видеоролик "Белых касок" - это грубая инсценировка, а следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы называем их, ссылки на этот материал, как на свидетельство химической атаки, являются полностью несостоятельными. Именно на это был нацелен наш сегодняшний брифинг", - сказал он.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, атака была отбита советским оружием 70-х годов.