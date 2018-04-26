Мэрия Москвы согласовала митинг против блокировки Telegram

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В Москве 30 апреля пройдет шествие и митинг противников блокировки Telegram. Мероприятие пройдет с 14 до 16 часов на проспекте Академика Сахарова.

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга (до пяти тысяч человек) против блокировки Telegram на проспекте Академика Сахарова, передает РИА Новости.

"Он пройдет с 14 до 16 часов 30 апреля. Шествие пройдет по улице Маши Порываевой. Митинг состоится на проспекте Сахарова", - уточнили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Организатор митинга - Либертарианская партия. "Блокировка Telegram - это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу", - говорится в обращении на сайте мероприятия.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру. Тем не менее, Telegram остался доступен для российских пользователей.

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