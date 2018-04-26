В Москве госпитализировали Армена Джигарханяна
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Армен Джигарханян госпитализирован в одну из московских больниц. Его состояние оценивается как средней тяжести. Предположительно, у актера возникли проблемы с сердцем, ему придется провести в больнице несколько дней.
Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Состояние режиссера оценивается как средней тяжести.
Предположительно, у актера возникли проблемы с сердцем, ему придется провести в больнице несколько дней.
В январе 2018 года Джигарханяна госпитализировали с подозрением на гипертонический криз. Через несколько дней его выписали.
Обновление от 22:36 мск: Джигарханян в четверг был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц в состоянии комы. К настоящему моменту он пришел в себя, его состояние стабильное.
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