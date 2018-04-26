В ФСБ сообщили о предотвращении терактов в ряде регионов России

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Федеральная служба безопасности предотвратила теракты в нескольких регионах России. По данным Центра общественных связей ФСБ, в Ставрополье был задержан сторонник запрещенного в России "Исламского государства", планировавшего атаку правительства края и регионального управления ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали 12 боевиков и 14 сторонников террористических организаций в Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 21 апреля в Ставропольском крае был задержан сторонник террористов, присягнувший на верность главарю ИГ. Он планировал резонансный теракт в здании правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ.

"Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений", - рассказали в ФСБ.