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Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной пограничной политики. Указ главы государства размещен на портале правовой информации. Реализация документа поручается правительству.

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной пограничной политики. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

"Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию Основ государственной пограничной политики Российской Федерации. Признать утратившими силу Основы пограничной политики Российской Федерации, утвержденные Президентом Российской Федерации 5 октября 1996 г. № Пр-1937", - говорится в документе.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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