Сенат утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря США

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Сенат США утвердил бывшего главу ЦРУ Майка Помпео на посту государственного секретаря. Его кандидатура на должность главы Госдепартамента была предложена президентом Дональдом Трампом. За назначение Помпео проголосовали 57 сенаторов, против - 42.

Сенат поддержал кандидатуру экс-главы ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на результаты голосования.

Как отмечает агентство, кандидатура Помпео была негативно воспринята демократами в связи с его репутацией сторонника военных решений, а также резкими высказываниями в адрес гомосексуалистов и ислама. За его назначение проголосовали 57 сенаторов, против - 42.

Бывший военный Помпео в настоящее время глубоко вовлечен в дипломатию. Так, три недели назад президент США направил его в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном в преддверии встречи лидера КНДР с Дональдом Трампом.