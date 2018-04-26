Пожар на заводе в Балашихе ликвидирован

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На территории Балашихинского литейно-механического завода в Подмосковье произошел пожар. К настоящему моменту его удалось ликвидировать. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Площадь возгорания - 100 квадратных метров.