21:21, 26 апреля 2018

Пожар на заводе в Балашихе ликвидирован

Теги:  мчс  пожар  завод  Происшествие  подмосковье

На территории Балашихинского литейно-механического завода в Подмосковье произошел пожар. К настоящему моменту его удалось ликвидировать. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Площадь возгорания - 100 квадратных метров.

Пожар, который произошел в четверг на территории Балашихинского литейно-механического завода на шоссе Энтузиастов в Подмосковье, ликвидирован, передает ТАСС.

"На территории Балашихинского литейно-механического завода произошел пожар в неэксплуатируемом здании на площади 100 квадратных метров", - рассказали агентству в МЧС по МО.

Пострадавших в результате происшествия нет. По уточненным данным, на открытой площадке завода горел мусор.

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