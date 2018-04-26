Британия, Франция и США проигнорировали брифинг по Сирии в ОЗХО

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В штаб-квартире ОЗХО в Гааге прошёл брифинг, созванный по инициативе России и Сирии. Члены организации по запрещению химического оружия получили возможность из первых уст узнать, что же произошло в начале апреля в сирийской Думе. Рассказать об этом согласились 17 жителей города, многие из которых стали невольными участниками фейковых съёмок в госпитале.

В Голландии, в Гааге сейчас намного холодней, нежели в Сирии, поэтому все семнадцать гостей приехали в куртках, дети – даже в шапках, рассказал "ТВ Центр". Теплый прием ожидал их в российском посольстве – всем подарки, детям, конечно – игрушки. Обед – пицца и русские пирожки. Все эти семнадцать человек – люди, которые, по заверениям известных своими фейками "Белых касок", 7 апреля стали жертвами химической атаки в городе Дума. Но все живы и здоровы.

"Очень важно разоблачить эту провокацию, которая была использована США, Великобританией и Францией для нанесения ракетного удара по вашей стране. Это был акт агрессии против суверенного государства", - заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Перед членами Организации по запрещению химического оружия выступили люди, которые стали невольными участниками постановочных съемок. Это врачи госпиталя.

"Появился человек, который начал кричать, что это химическое оружие. У нас в больнице начался хаос. Появилось много людей. Потом мы осмотрели поступивших больных. Было совершенно очевидно, что их симптомы не имели ничего общего с химоружием – всего лишь удушье от пыли и дыма от бомбежек", - рассказал врач Халил аль-Джейш.

Одиннадцатилетний Хасан Диаб – тот самый мальчик, который попал на кадры, снятые "Белыми касками". Его облили водой, а затем сделали ингаляцию. Отец ребёнка – Омар, в Гаагу приехала и мама Хасана вместе с младшим сыном. Они тоже были тогда в госпитале.

"У меня взяли двоих детей, младшего и среднего и начали поливать их водой. А так как напор был сильный и вода холодная – они сильно испугались. Но сами видите, я в порядке, дети в порядке, мой муж в порядке. То есть никакого воздействия на меня не было", - рассказала мать мальчика Раут Алькасир.

Они рассказывали это много раз, еще будучи в Сирии. Некоторых свидетелей уже успели опросить представители ОЗХО в самой Думе. Сегодня расспрашивали в Гааге представители от разных стран в Организации по запрещению химического оружия. Общение было довольно долгим. Даже итоговая пресс-конференция началась с существенным опозданием.

"К сожалению, в зале не было представителей США, Франции, Англии, а также представителей есовских стран, натовских стран и некоторых азиатских союзников США. Не решились прийти на этот брифинг. Наверное правда колет глаза. Бояться посмотреть в глаза маленькому Хасану", - заявил Шульгин.

Не пришедший на брифинг Питер Уилсон, постоянный представитель Великобритании в ОЗХО, назвал мероприятие трюком. Мол, Россия пытается помешать сотрудникам ОЗХО искать следы отравляющих веществ. Каким образом невольные герои видеосъемок "Белых касок" могут помешать экспертам, Уилсон не уточнил. Кстати, к приехавшим в Гаагу сирийцам было довольно пристальное внимание со стороны европейских журналистов, которые, по сути, впервые смогли пообщаться с "жертвами" химических атак. И эти 17 человек – далеко не все живые свидетели истинной деятельности "Белых касок". Мухаммад – хозяин нескольких квартир в доме, который пострадал во время боев за Думу и в котором якобы и была осуществлена химическая атака 7 апреля.

"Это было в самый разгар боев. Мы несколько дней сидели в подвале. Я поднялся в одну из квартир, чтобы посмотреть, живы ли мои куры. А потом соседи сказали: у тебя проблема, кто-то взломал дверь в квартиру на верхнем этаже. Я зашёл туда и увидел баллон на кровати", - рассказал он.

"Белые каски" уверяли: баллон с хлором был якобы сброшен на дом с вертолета, пробил крышу. Как же он тогда остался абсолютно целым? Вопрос, лежащий на поверхности, и ответ на который очевиден. Все это было спектаклем от начала до конца. Баллон, скорее всего, затащили в квартиру.

"Раньше мы задавали вопрос, кто ответит за эти бесконечные провокации с использованием якобы гуманитарных организаций, якобы гражданского общества, якобы гражданского населения. Теперь вопрос нужно ставить по-другому: когда ответят за эти провокации? Мы все видели, как были созданы все эти фальшивки, как они были моментально, молниеносно подхвачены западным истеблишментом, какие действия были предприняты сразу же после публикаций о проведении этих провокационных действий и к чему они привели. А привели они к одному – к активизации незаконных вооружённых формирований", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сотрудники ОЗХО продолжают свою работу в Думе. Скорее всего, предстоит еще несколько выездов в районы, якобы пострадавшие от химатаки. По окончании работы экспертов и всех химических исследований собранных материалов в ОЗХО должны опубликовать подробный отчет.

Дмитрий Гусев, Евгений Полойко и Алексей Платонов, "ТВ Центр"