Первая ночная репетиция Парада Победы в Москве
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На главной площади страны в самом разгаре репетиция парада в честь Дня Победы. В ней принимают участие свыше 12,5 тысячи военнослужащих, задействованы более 150 единиц техники. По традиции первыми на брусчатку вышли чеканить строевой шаг пешие расчёты – всего их 33.
Первая ночная репетиция парада началась с боем курантов, ровно в 22 часа. На Красную площадь вынесли Знамя Победы и российский триколор.
Прямой репортаж с главной площади страны провел корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев.