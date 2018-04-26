Первая ночная репетиция Парада Победы в Москве

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На главной площади страны в самом разгаре репетиция парада в честь Дня Победы. В ней принимают участие свыше 12,5 тысячи военнослужащих, задействованы более 150 единиц техники. По традиции первыми на брусчатку вышли чеканить строевой шаг пешие расчёты – всего их 33.