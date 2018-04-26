На импортозамещение для проекта Superjet направят 6 млрд рублей

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Правительство выделит шесть миллиардов рублей на программу развития послепродажного обслуживания, а также импортозамещение комплектующих самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Правительство выделит шесть миллиардов рублей на развитие программы строительства самолетов Sukhoi Superjet 100. Этот вопрос в четверг обсуждали на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".

Дмитрий Медведев рассказал, что средства из резервного фонда пойдут на систему послепродажного обслуживания лайнера, импортозамещение комплектующих этого самолета, а также на разработку его новой 75-местной модификации. Эти меры, по расчетам правительства, должны повысить надежность Superjet и увеличить объемы их продаж. На заседании также говорили об улучшении системы агрострахования, обсуждался соответствующий законопроект, который должен сделать услугу более доступной. Еще одной темой стал вопрос о дополнительной финансовой поддержке регионов для повышения минимальной оплаты труда.

"С 1 мая мы поднимаем уровень минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей. Впервые в истории современной России он сравняется с прожиточным минимумом. Это повышение коснётся миллионов человек, включая работников бюджетной сферы. Мы понимаем, что не у всех регионов достаточно для этого денег, им надо помочь. Выделяется из резервного фонда правительства более 16 миллиардов рублей – в дополнение к тем 20, которые мы распределили в марте. Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов регионов на оплату труда, в том числе с учётом необходимости соблюдения районных коэффициентов и процентных надбавок", - заявил Медведев.