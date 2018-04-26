Путин: России нужен технологический прорыв

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Вузы, которые успешно участвуют в решении задач развития страны, будут и дальше получать господдержку. Владимир Путин заявил об этом на съезде Российского союза ректоров. Говоря об отдаче, которую приносят вложения в образование, президент отметил успехи студентов на ЧМ по программированию и участие молодых конструкторов в создании новейших систем оружия.

Съезд Российского союза ректоров собрал более 600 руководителей отечественных и зарубежных вузов. На повестке дня - развитие единого образовательного пространства и стратегия научно-технического развития страны. Владимир Путин отметил, что, начиная с 2000 года, бюджет расходов на высшее образование вырос в четыре раза – это более 520 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр". По мнению президента, критически важно сконцентрировать ресурс на поддержке талантливых и целеустремленных исследователях и преподавателях.

"Создать такие условия, чтобы лучшие отечественные и зарубежные молодые учёные, перспективные выпускники вузов стремились работать в российской высшей школе. Чтобы у талантливых мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства, доходов родителей, были возможности для получения высшего образования, предлагаю реализовать в стране дополнительную программу строительства студенческих общежитий, комфортных кампусов. И новому правительству совместно с регионами, вузами необходимо глубоко и детально проработать все аспекты такой программы", - сказал Путин.

По словам главы государства, реализация программы упирается в деньги. Найти необходимые средства предстоит новому правительству. Владимир Путин отметил положительный опыт сотрудничества вузов и оборонно-промышленного комплекса. Именно в таком взаимодействии были созданы не имеющие аналогов в мире системы вооружений, о которых президент рассказывал в своем послании к Федеральному собранию.

"Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда я с ними встретился, и госпремию им дали, пришли молодые совсем люди. И я их спрашиваю: "А вы откуда взялись-то?" Они говорят: "Как только гранты начали платить, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив". В течение семи лет они создали мощнейшую, самую современную в мире ударную систему боевую", - заявил президент.

Главное - не просто работать с талантами, а уметь раскрыть дарование молодых исследователей. По признанию Владимира Путина, работа с учеными расширяет его лексикон.

"Я чем больше работаю, тем больше у меня всяких терминов появляется интересных. Сингулярность - это хорошее слово. Где-нибудь скажу, буду выглядеть приличным человеком. Во всяком случае, я так понял, что это увеличение факторов неопределенности. Вот, правильно. И Конфуция здесь правильно вспомнили: "Если цель кажется недостижимой, не меняйте цель, меняйте подходы к ее достижению". Примерно так, да. Я в этой связи вспомнил китайскую поговорку. Китайский народ мудрый, древний. Вот, одна из поговорок звучит так: "Чтобы видеть дальше, нужно подняться выше", - поделился Путин.

Факторов неопределенности, действительно, становится больше, говорит президент. Однако это не должно пугать и сбивать с цели. Чтобы лучшее ее видеть, необходимо подняться на более высокий уровень. Владимир Путин напомнил, что основная цель страны - совершить технологический прорыв.

"Я говорил в своем послании, не к ночи будет помянуто, но говорил о необходимости прорыва. Вот, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, понимаете? А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще там просидим на том, что я говорил во второй части своего послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий. Но мы, во всяком случае, такие люди, как вы, они должны думать за горизонт. И людей нужно готовить именно для этого, о чем я сейчас сказал", - указал глава государства.

Однако нельзя ограничиваться лишь подготовкой кадров, считает президент. Необходимо создавать производственные кластеры. Молодые ученые должны видеть перспективу применения их открытий. В высшую школу нужно привлекать средства компаний, использующих сверхвысокие технологии, которые раньше они покупали за границей.

"Слава Богу, здесь нам санкции помогают. Не все купишь теперь. Приходится свои собственные мозги включать. И, кстати говоря, это работает неплохо - не только в сельском хозяйстве, но и в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно: эти толчки извне, они не могут быть генеральным стимулом развития. Нам внутренние механизмы нужно создать", - считает Путин.

Один из таких механизмов - реализация проектов на практике. Крупные компании должны увидеть реальные возможности российской науки. Но для этого гибкость должны проявлять и сами молодые исследователи, налаживая контакты с производителями. Возможно, одним из таких проектов станет первый отечественный автомобиль на солнечной тяге, созданный студентами и аспирантами. Полевые испытания пройдут уже через месяц на сочинском автодроме.

Александр Огородников. Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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