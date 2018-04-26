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Армен Джигарханян пришел в себя после комы. Ранее в четверг он был госпитализирован в одну из столичных больниц. 82-летний артист провел в состоянии комы около часа. По предварительным данным, Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими.

Актер Армен Джигарханян вышел из комы. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, состояние артиста стабильное.

"Армен Борисович вышел из комы, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник", - сказал он. Диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.

Ранее сообщалось, что Джигарханян был срочно госпитализирован в столичную больницу в состоянии комы после инфаркта и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В окружении Джигарханяна назвали его состояние "последствием воспаления легких, которое он не долечил в январе".

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