Таратута о ситуации с генконсульством в Сиэтле: ну не любят они нас

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Почему американские власти так демонстративно нарушили международные нормы, проникнув на территорию российского консульства? Есть ли у Москвы и Вашингтона шансы на нормализацию отношений? Сколь един американский истэблишмент в своей нынешней антироссийской позиции? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил журналист Михаил Таратута.

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил вторжение в генконсульство России в Сиэтле и другие вопросы с Михаилом Таратутой - журналистом, который долгое время работал в США.

"Эти мелкие уколы отражают наши отношения. Здесь смысл один – ну не любят они нас. Отношения зашли так далеко, что даже места для переговоров остается у нас очень мало", - рассказал Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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