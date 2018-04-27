Лидеры Северной и Южной Кореи пожали друг другу руки

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Главная мировая новость в пятницу - в пограничном пункте Пханмунджом состоялись исторические переговоры лидеров двух Корей. Мун Чже Ин встретил главу КНДР Ким Чен Ына у демаркационной линии. Они пожали друг другу руки, широко улыбаясь, после чего перешли на территорию Южной Кореи.

Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом. Об этом сообщает "ТВ Центр". Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через эту границу. А затем - это не было предусмотрено протоколом - он сам предложил коллеге пройти на территорию соседнего государства и они ещё раз перешагнули через пока разделяющий две страны барьер. Все это сопровождалось аплодисментами.

Затем Ким Чен Ын и Мун Чже Ин отправились на официальные переговоры - на южнокорейскую сторону, в здание с символичным названием "Дом Мира". Президент Мун выразил благодарность за решимость и мужество, которую проявил его коллега, прибыв на эту встречу. И призвал принести мир и процветание на Корейский полуостров. Об этом же говорил Ким Чен Ын, в свою очередь отметив, что отправился на переговоры с ощущением начала новой истории.

Лидеры договорились встречаться чаще. С такой инициативой выступил Ким Чен Ын, предложив коллеге построить желанный мир. Он также принял приглашение Мун Чже Ина посетить Сеул в любое время. Президент Южной Кореи в то же время выразил пожелание побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, расположенной на границе КНДР и Китая.

Как ожидается, главным итогом саммита должно стать снижение напряженности на Корейском полуострове, стороны намерены обсудить улучшение отношений между Севером и Югом и даже, возможно, перспективы воссоединения. Первый раунд переговоров уже завершен - впереди обед и продолжение встречи. К слову, Ким Чен Ын сообщил, что привез с собой знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить Мун Чже Ина.