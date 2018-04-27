На Украине в акции "Бессмертного полка" примут участие около миллиона человек

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Не менее миллиона человек примут участие в акции "Бессмертный полк" на Украине 9 мая. Мероприятие состоится в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье и Львове. Оно пройдет несмотря на угрозы радикалов сорвать акцию.

В 2018 году на Украине в акции "Бессмертный полк" 9 мая должны принять участие не менее миллиона человек. Об этом пишет газета "Известия".

По словам депутатов Верховной рады, мероприятие состоится в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье и Львове. Оно пройдет несмотря на угрозы радикалов сорвать акцию.

В координационном центре "Бессмертный полк Украины" рассказали, что во избежание провокаций организаторы в каждом городе подают заявки на проведение шествий под нейтральными лозунгами.

Также организаторы отметили, что готовы к провокациям радикалов, которые, как и в прошлые годы, намерены устроить "показательное противостояние" при попустительстве властей.

В связи с этим координаторы марша приняли решение усилить защиту участников и обратиться за поддержкой к правозащитникам.

В "Оппозиционном блоке" также заявили, что поддержат акцию, "поскольку речь идет о памяти и благодарности".