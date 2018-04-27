При взрыве на нефтезаводе в США пострадали 20 человек

Теги: сша нефть взрыв завод Происшествие

Как минимум 20 человек пострадали во время взрыва на нефтезаводе в американском штате Висконсин. За считанные секунды пламя охватило всю территорию предприятия.

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском штате Висконсин пострадали 20 человек. Сообщается, что взрыв прогремел в разгар рабочего дня, пишет "Газета.Ru".

Сотрудников незамедлительно эвакуировали из опасной зоны. Чёрный едкий дым распространился вокруг на несколько километров. Местные власти предупредили жителей города об опасности - многие приняли решение временно покинуть свои дома.

Пожарным удалось локализовать возгорание. Причины ЧП выясняются, проводится экологический мониторинг района.