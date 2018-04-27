Каждый гражданин России получит единый идентификатор

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Сквозной идентификатор появится в России появится в 2019 году. Он объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие россиян с госорганизациями и банками.

В 2019 году данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений привяжут к сквозному идентификатору. Об этом пишет газета "Известия".

Эксперты отмечают, что объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками. Но при введении единого номера повышается риск компрометации данных.

Сквозной идентификатор со временем заменит гражданам остальные документы, отметили источники. Новшество будет разработано в рамках "Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы".