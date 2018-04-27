Трамп направил в Конгресс секретный доклад о "пагубном влиянии" России

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Президент США Дональд Трамп представил Конгрессу секретный доклад о борьбе с "вредоносным российским влиянием", как этого требует оборонный бюджет. Согласно ему, глава государства обязан представить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной сфере.

Американский президент Дональд Трамп подготовил для Конгресса США доклад о борьбе с "пагубным российским влиянием", сообщает РИА Новости.

Текст доклада опубликован не будет, поскольку содержит секретную информацию. Согласно оборонному бюджету США, президент страны обязан представить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной сфере.

В частности, Госдепартамент и Пентагон должны предложить меры, направленные "на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности России".

Расследование о "вмешательстве" России в президентские выборы в США ведется в Минюсте страны и в Конгрессе. В Белом доме и Кремле предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой опровергают.

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