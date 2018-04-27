На майские праздники в Москве ограничат продажу спиртного
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В Москве на майские праздники – с 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая – нельзя будет купить алкогольные напитки в магазинах, расположенных рядом с пешеходными улицами, парками и площадями.
На майские праздники в Москве будет ограничена продажа алкогольных напитков, сообщает портал мэра и правительства столицы.
29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая нельзя будет купить спиртное в магазинах рядом с пешеходными улицами, парками и площадями.
"Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво. Кроме того, в эти дни ограничат продажу прохладительных напитков в стеклянной таре", - сообщили в мэрии.
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